Оккупанты разрушили в Харькове интернат для незрячих детей: ужасные видео последствий

2 марта оккупанты продолжили жестоко обстреливать Харьков, в том числе серьезно пострадала школа имени Короленко, где учатся дети с нарушениями зрения. В результате обстрела ранили директора заведения.

На видео видно, что в школе выбиты окна и двери.

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Сейчас город ищет волонтеров, которые помогут отремонтировать заведение. Также ночью людей необходимо перевезти в безопасное место.



Добавим, что еще ночью оккупанты начали бомбить инфраструктуру Харькова – пострадали училище, госпиталь, школы и дома.



Утром 2 марта ракетные удары по центру Харькова возобновились на Мироносицкой улице. В результате вспыхнули здания областного управления СБУ и Нацполиции, через дорогу – корпус социологического факультета ХНУ им. Корзина. Из-под завалов достали и спасли десять человек.

По предварительной информации, четыре человека погибли, девять – получили травмы. А днем ​​оккупанты запустили снаряд в Дворец труда на площади Конституции и попытались попасть в телебашню, но она устояла.

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