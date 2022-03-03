Оккупанты разрушили железнодорожные пути, стадион и нефтебазу Ахтырки: есть погибшие
Источник:Офис Генерального прокурора
Из-за факта целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры российской авиацией в городе Ахтырка на Сумщине Генеральная прокуратура Украины открывает уголовное дело.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (час 2 статья 438 Уголовного кодекса Украины).
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По данным следствия, 3 марта 2022 года российская авиация целенаправленно повредила ряд объектов жизнеобеспечивающих коммуникаций, начав авиационный обстрел. В результате чего в городе Ахтырка повреждено:
- Ахтырскую ТЭЦ,
- железнодорожные пути,
- футбольный стадион,
- нефтебазу и прочее.
В результате обстрела погибли и пострадали гражданские лица.
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