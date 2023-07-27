Российские СМИ информируют, что так называемый "оперативный штаб" Крыма принял решение запретить с 31 июля посещение Арабатской стрелки, пишет 24 Канал. Оккупанты фантазируют, что Арабатскую стрелку закрывают якобы в целях безопасности.

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Россия решила защитить военные объекты в Крыму

Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму уточнило, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову, а также для граждан, ведущих работы оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

В то же время, россияне все же признают, что на первом месте для них не население оккупированного Крыма, а военные объекты, которые они используют для войны против Украины.

В частности, в сообщении говорится, что мероприятия вводятся в особое распоряжение и необходимы не только для локализации угроз безопасности населению, но и военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.

Где находится Арабатская стрелка: показываем на карте

Россия сама сделала Арабатскую стрелку опасным местом