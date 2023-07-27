Російські ЗМІ інформують, що так званий "оперативний штаб" Криму ухвалив рішення заборонити з 31 липня відвідування Арабатської стрілки, пише 24 Канал. Окупанти фантазують, що Арабатську стрілку закривають нібито з метою безпеки.
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Росія вирішила захистити військові об'єкти в Криму
Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму уточнило, що заборона не стосується співробітників і працівників екстрених оперативних служб, які їдуть за викликом, а також для громадян, які ведуть роботи оборонного значення і роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій.
Водночас росіяни все ж визнають, що на першому місці для них не населення окупованого Криму, а військові об'єкти, які вони використовують для війни проти України.
Зокрема, у повідомленні мовиться, що заходи запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні не тільки для локалізації загроз безпеці населенню, але й військовим та іншим об'єктам, розташованим на території Криму.
Де розташована Арабатська стрілка: показуємо на карті
Росія сама зробила Арабатську стрілку небезпечним місцем
- Торік ЗМІ повідомляли, що Росія планує побудувати дорогу на Арабатській стрілці для перекидання техніки на Південь України.
- Річ у тім, що автошлях через Армянськ став для росіян небезпечним, адже ця дорога може бути в зоні досяжності ЗСУ.
- Враховуючи небезпеку, Росія планує будівництво запасної дороги через Арабатську стрілку.
- Влітку в окупованому Криму вкрай неспокійно. Зокрема, 17 липня вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії прогриміли вибухи на Кримському мосту, який зазнав пошкоджень.
- Також було атаковано військовий полігон росіян у Старому Криму. 22 липня у ЗСУ офіційно підтвердили, що завдали удару по складу та нафтобазі росіян в Октябрському.
- Зрештою, 24 липня неспокійно було у Джанкойському районі Криму, де детонував склад БК Росії.