Оккупанты сами понимают, что Россия глобально уже проиграла, – Цымбалюк

Российские оккупанты уже понимают, что глобально проиграли войну против Украины. Они не смогут выполнить свою главную задачу.

Об этом во время стрима на ютубе 24 каналу заявил украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, российские захватчики уже понимают, что в глобальном смысле они проиграли войну. Поэтому у них возникают совершенно неадекватные и комические идеи.

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Просят еще 500 тысяч "пушечного мяса" на Донбасс

Российские захватчики постепенно осознают, что не могут выполнить главную задачу Владимира Путина – ликвидировать независимую Украину. У них буквально недостаточно сил, чтобы продолжать вести масштабные наступательные операции и оккупировать новые территории.

Цымбалюк вспомнил несколько истеричное и смешное заявление одного из российских военных корреспондентов, который бегает с камерой в зоне боевых действий. Тот вообще заявил, что для выполнения всех задач нужно еще отправить на Донбасс не менее 500 тысяч солдат.

Он буквально сказал, что на Донбасс нужно еще 500 тысяч солдат. Потому что в противном случае якобы выполнить задание невозможно,

– рассказал Цымбалюк.

Российский корреспондент даже придумал, откуда можно достать такое большое количество "пушечного мяса". Он предложил мобилизовать охранников продуктовых магазинов.

Цымбалюк удивился такому смешному заявлению российского корреспондента. Это просто "гениальное" решение всех проблем.

"Если всех охранников продуктовых магазинов отправят в Донецк и Луганск, то произойдет интересное явление. Колбасу в продуктовых магазинах просто украдут. И не только в продуктовых", — отметил Роман Цымбалюк.

Будет интересно – смотрите стрим журналиста Романа Цымбалюка на ютубе 24 канала

Россия стала меньше привлекать военных корреспондентов

В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО отметили, что на российских пропагандистских каналах стало гораздо меньше сюжетов с участием военных корреспондентов. На старте наступательных операций они часто привлекали этих прихвостней. Но сейчас их практически нет – СМИ ретранслируют только официальные пропагандистские материалы об успехах захватчиков.

Причины могут быть разные. Среди вероятных – "профессиональная" работа корреспондентов, случайно наводивших артиллерию Вооруженных Сил Украины на склады боеприпасов или другие важные позиции оккупантов. Также вполне реально, что у оккупантов стало меньше поводов для оптимистических сюжетов.