Оккупанты сбросили на Мариуполь уже почти 100 авиабомб: погибли более 2 тысяч человек

Российские войска непрерывно бомбят Мариуполь, в результате чего уже погибли более 2000 человек. Орда Путина сбросила на город около ста авиабомб.

За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки

В Мариупольском горсовете сообщили данные о бомбардировках города рашистами. Только за 24 часа по Мариуполю нанесли по меньшей мере 22 бомбардировки.

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Всего с начала войны на город было сброшено около 100 авиабомб.

Погибли 2 187 мариупольцев

Российские войска цинично обстреливают мирное население. Из-за этого по состоянию на 13 марта уже 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны орды Путина.

В горсовете заявили, что самая большая угроза идет с неба. Поэтому там призвали НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить системы ПВО, чтобы защитить 400-тысячное население Мариуполя.

Как выглядит Мариуполь после бомбардировок и обстрелов: смотрите видео