Оккупанты сделали штаб на железнодорожном вокзале на Сумщине, оттуда бьют по населенным пунктам

Российские захватчики прибегают к разным неслыханным методам войны. Так, в Сумской области они оккупировали целый вокзал и сделали из него так называемый штаб.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что штаб захватчики обустроили на железнодорожном вокзале станции Смородино. Именно оттуда и наносят удары.

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Их штаб находится на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и палят из нее по населенным пунктам. Российские орки – изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире,

– подчеркнул Живицкий.

Он добавил, что Тростянец все еще временно оккупирован.

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