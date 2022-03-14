Оккупанты сделали штаб на железнодорожном вокзале на Сумщине, оттуда бьют по населенным пунктам
14 марта 2022 , 02:47Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий в телеграме
Российские захватчики прибегают к разным неслыханным методам войны. Так, в Сумской области они оккупировали целый вокзал и сделали из него так называемый штаб.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что штаб захватчики обустроили на железнодорожном вокзале станции Смородино. Именно оттуда и наносят удары.
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Их штаб находится на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и палят из нее по населенным пунктам. Российские орки – изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире,
– подчеркнул Живицкий.
Он добавил, что Тростянец все еще временно оккупирован.
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