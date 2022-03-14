Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що штаб загарбники облаштували на залізничному вокзалі станції Смородино. Саме звідти й наносять ударів.
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Їх штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки – нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі,
– наголосив Живицький.
Він також додав, що Тростянець все ще тимчасово окупований.
Як гатять окупанти: дивіться відео