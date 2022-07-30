Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там доложили по ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня. Утром сообщали, что русские провалили все ночные штурмы.

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Что происходит в Семигорье

Враг пытался полностью захватить населенный пункт, что не удалось. Однако бешеные усилия россиян, к сожалению, дали определенные результаты.

Штурмовыми действиями с трех направлений пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта,

- написали в сообщении.

В то же время наши воины готовятся отразить новую попытку штурма, которая может вскоре начаться. Также были в течение дня неудачные вражеские штурмы на четырех участках фронта:

возле Бражковка на Славянском направлении;

на участке Пилипчатино-Покровское и Доломитное-Майское на Бахмутском направлении;

на участке Егоровка-Павловка на Новопавловском направлении;

в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка, Спартак – Авдеевка.

В каждом из этих мест русские потерпели неудачу и отступили.

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