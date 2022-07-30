Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Там доповіли по ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня. Зранку повідомляли, що росіяни провалили всі нічні штурми.

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Що відбувається в Семигір'ї

Ворог намагався повністю захопити населений пункт, що не вдалося. Проте шалені зусилля росіян, на жаль, дали певні результати.

Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір'я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту,

– написали в повідомленні.

Водночас наші воїни готуються відбити нову спробу штурму, яка може невдовзі початися. Також були протягом дня невдалі ворожі штурми на чотирьох ділянках фронту:

біля Бражківки на Слов'янському напрямку;

на ділянці Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе на Бахмутському напрямку;

на ділянці Єгорівка - Павлівка на Новопавлівському напрямку;

у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка.

У кожному з цих місць росіяни зазнали невдачі та відступили.

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