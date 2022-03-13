Оккупанты штурмом заполонили окрестности Рубежного
13 марта 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск в районе Северодонецка.
В частности, они осуществили штурм. Агрессору удалось завладеть восточными окраинами населенного пункта Рубежное.
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Известно, что они использовали артиллерию. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
На всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением,
– отметили в Генштабе.
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