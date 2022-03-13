Зокрема, вони здійснили штурм. Агресору вдалося заволодіти східними околицями населеного пункту Рубіжне.
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Відомо, що вони використовували артилерію. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням,
– зазначили у Генштабі.
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