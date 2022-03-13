Врятувати "лице" Російської Федерації на сторіччя наперед уже не вдасться. Це очевидно. Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Увага Подоляк розповів про головні пункти, які повинен містити майбутній договір з Росією

І наголосив, що, можливо, росіяни до кінця цього ще не зрозуміли.

Він пояснив: окупанти не просто прийшли в Україну і почали вбивати мирних людей, вони довгий час "понтувались". Мовляв, у нас найсильніша армія, "ми всіх ставитимемо на коліна".

Зараз вони бачать, що це не так. Це не цивілізація. Це варвари, які не вміють воювати,

– сказав Подоляк.

Військові країни-агресорки можуть хіба тероризувати цивільних людей та не можуть нести відповідальність за свої слова. А санкції будуть відбиватися на країні та економіці ще сотню років.

Ба більше, він також додав, що для росіян немає цінності життя, їм однаково скільки їх іще загине.

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