Оккупанты штурмуют Лозовое, идут бои в направлении Бахмутского: свежая сводка Генштаба

российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Донбассе. По состоянию на утро 19 августа продолжаются ожесточенные бои в направлении Покровское – Бахмутское.

Наступления и штурмы сопровождаются активными обстрелами населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины об актуальной ситуации на фронте.

Читайте также Взрывы в украинских городах и удар ВСУ по Каховскому мосту: основное за 177-й день войны

Где россияне проводили активные боевые действия

Вражеские войска вели наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. Успеха россияне не достигли, так что были вынуждены отойти.

В настоящее время ВСУ пытаются отбросить врага в направлении Покровского – Бахмутского.

Оккупанты ведут штурм на направлении Лозовое – Первомайское, бои продолжаются.

Россияне пытались штурмовать направления Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибровное, Сулиговка – Новая Дмитровка.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без изменений. Огонь вражеской артиллерии покрыл Павловку Сумской области.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповку, Сосновку, Коробочкино, Шестаково, Дуванку, Гусаровку, Прудянку. Авиацию оккупанты применили возле Яворского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении "горячо" было недалеко от Дибровного, Долгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного. На Краматорском направлении – возле Северска, Раздоловки, Григоровки, Сидорова и Пришиба.