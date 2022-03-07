Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья – Генштаб

Российские захватчики продолжают попытки наступления на украинские города. Оккупанты направили 3 батальонно-тактические группы в направлении Запорожья.

Орки пытаются начать наступление в направлении Запорожья. Оккупанты даже возобновили железнодорожное движение по Антоновскому мосту.

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На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр,

– говорится в сообщении Генштаба.

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