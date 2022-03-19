Оккупанты силой вывозят людей из Мариуполя в Россию
Источник:Мариупольский городской совет
Оккупанты заставляют мариупольцев выезжать из Украины на территорию России. Только за последнюю неделю захватчики вывезли несколько тысяч человек.
Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где скрывались более тысячи жителей, в частности, женщины и дети. Об этом сообщили в городском совете.
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Куда именно оккупанты повезли мариупольцев
В этих районах были боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев наши военные отошли от мест массового скопления людей. Агрессор этим воспользовался.
Похищенных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После этого часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.
Тактика нацистов во время Второй мировой
Мэр города Вадим Бойченко заявил: то, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увозили людей.
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