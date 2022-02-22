Оккупанты системно атакуют газовые объекты на линии соприкосновения

Российские оккупанты цинично атакуют газовые объекты на линии соприкосновения. По словам Юрия Витренко – председателя правления НАК "Нафтогаз" – в этом есть определенная системность.

Витренко вспомнил обстрел установки по подготовке газа в Луганской области. Это привело к тому, что без газа остались 200 домов. Глава "Нафтогаза" подчеркнул: "Было шесть попаданий мин и осколков, это направленная атака".

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Это военная эскалация, которая продолжается на линии соприкосновения, фактически на линии фронта, который развязала Россия против Украины. Мы видим атаки, обстрелы наших объектов газовой инфраструктуры. В этом есть определенная системность,

– подчеркнул Витренко.

Также в Донецкой области в результате действий оккупантов пострадали газопроводы низкого давления.

Витренко сообщил, что сейчас, где это возможно, продолжаются восстановительные работы. Украина делает все возможное, чтобы вернуть местным жителям газ.

Боевики также целятся в дома

По состоянию на 22 февраля оккупанты продолжают обстрелы.

В частности, боевики обстреливают мирных жителей Счастья на Луганщине.

Снаряды попадают в жилые дома.

В течение дня Счастье обстреляли 4 раза. Боевики били из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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