Оккупанты системно атакуют газовые объекты на линии соприкосновения
Источник:фейсбук "Нафтогаза"
Российские оккупанты цинично атакуют газовые объекты на линии соприкосновения. По словам Юрия Витренко – председателя правления НАК "Нафтогаз" – в этом есть определенная системность.
Витренко вспомнил обстрел установки по подготовке газа в Луганской области. Это привело к тому, что без газа остались 200 домов. Глава "Нафтогаза" подчеркнул: "Было шесть попаданий мин и осколков, это направленная атака".
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Это военная эскалация, которая продолжается на линии соприкосновения, фактически на линии фронта, который развязала Россия против Украины. Мы видим атаки, обстрелы наших объектов газовой инфраструктуры. В этом есть определенная системность,
– подчеркнул Витренко.
Также в Донецкой области в результате действий оккупантов пострадали газопроводы низкого давления.
Витренко сообщил, что сейчас, где это возможно, продолжаются восстановительные работы. Украина делает все возможное, чтобы вернуть местным жителям газ.
Боевики также целятся в дома
- По состоянию на 22 февраля оккупанты продолжают обстрелы.
- В частности, боевики обстреливают мирных жителей Счастья на Луганщине.
- Снаряды попадают в жилые дома.
- В течение дня Счастье обстреляли 4 раза. Боевики били из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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