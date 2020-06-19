На временно оккупированных РФ территориях Украины скрывают информацию о состоянии заболеваемости COVID-19. Одна из причин этого – оккупанты готовятся к проведению парада в Крыму.

Примером пренебрежения безопасностью граждан со стороны государства-оккупанта является поведение так называемого "главы" российской оккупационной администрации в Крыму Сергея Аксенова, говорится в отчете Минреинтеграции.

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Что известно о "поведении" Аксенова

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Крыму 16 июня лидер оккупантов отменил проведение в Симферополе парада, перенесенного на 24 июня.

Однако свое мнение он очень быстро изменил. Буквально через несколько часов, после консультаций с российским руководством снова разрешил проводить парад.

Обратите внимание! По состоянию на 19 июня более 30 городов в России отменили или перенесли торжества, посвященные 9 маю, из-за эпидемии коронавируса.

Однако в РФ определили, что парад в Крыму – приоритетный

Временно оккупированный Россией Симферополь попал в список городов, где проведение парада определялось властями РФ как приоритетное.

Поэтому, несмотря на угрозу для жизни местных жителей, там просто "вынуждены" провести парад.

В течение 17 июня на территории оккупированного Крыма не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, что абсолютно нетипично и может быть следствием политического давления,

– объясняют в министерстве.

К такому шагу оккупанты прибегают, чтобы скрыть состояние количества больных перед "торжествами".

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