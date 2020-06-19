Оккупанты скрывают статистику COVID-19 в Крыму, чтобы провести парад, – Минреинтеграции
На временно оккупированных РФ территориях Украины скрывают информацию о состоянии заболеваемости COVID-19. Одна из причин этого – оккупанты готовятся к проведению парада в Крыму.
Примером пренебрежения безопасностью граждан со стороны государства-оккупанта является поведение так называемого "главы" российской оккупационной администрации в Крыму Сергея Аксенова, говорится в отчете Минреинтеграции.
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Что известно о "поведении" Аксенова
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Крыму 16 июня лидер оккупантов отменил проведение в Симферополе парада, перенесенного на 24 июня.
Однако свое мнение он очень быстро изменил. Буквально через несколько часов, после консультаций с российским руководством снова разрешил проводить парад.
Однако в РФ определили, что парад в Крыму – приоритетный
Временно оккупированный Россией Симферополь попал в список городов, где проведение парада определялось властями РФ как приоритетное.
Поэтому, несмотря на угрозу для жизни местных жителей, там просто "вынуждены" провести парад.
В течение 17 июня на территории оккупированного Крыма не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, что абсолютно нетипично и может быть следствием политического давления,
– объясняют в министерстве.
К такому шагу оккупанты прибегают, чтобы скрыть состояние количества больных перед "торжествами".
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Празднование 9 мая во РФ: коротко
- В Москве прошли традиционные торжества к 9 мая несмотря на эпидемию коронавируса и рекомендации ВОЗ не делать этого.
- Западные СМИ зафиксировали акцию "Бессмертный полк". Ее участниками в основном были дети, да еще и без средств индивидуальной защиты.
- Минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая.
- А через несколько дней Россия стала второй в мире по количеству зараженных COVID-19. Сейчас занимает третью позицию.
- Впрочем этих празднеств для России оказалось мало. А Путин приказал провести масштабное празднование 75-й годовщины Дня Победы 24 июня.