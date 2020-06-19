Окупанти приховують статистику COVID-19 у Криму, щоб провести парад, – Мінреінтеграції
На тимчасово окупованих РФ територіях України приховують інформацію про стан захворюваності на COVID-19. Одна з причин цього – окупанти готуються до проведення параду у Криму.
Прикладом нехтування безпекою громадян зі сторони держави-окупанта є поведінка так званого "очільника" російської окупаційної адміністрації у Криму Сергія Аксьонова, йдеться у звіті Мінреінтеграції.
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Що відомо про "поведінку" Аксьонова
Через складну епідеміологічну ситуацію у Криму 16 червня лідер окупантів скасував проведення у Сімферополі параду, перенесеного на 24 червня.
Однак свою думку він дуже швидко змінив. Буквально через кілька годин, після консультацій з російським керівництвом знову дозволив проводити парад.
Однак у РФ визначили, що парад у Криму – пріоритетний
Тимчасово окупований Росією Сімферополь потрапив до списку міст, де проведення параду визначалось владою РФ як пріоритетне.
Тому, попри загрозу для життя місцевих мешканців, там просто "змушені" провести парад.
Протягом 17 червня на території окупованого Криму не було зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу, що є абсолютно нетиповим і може бути наслідком політичного тиску,
– пояснюють у міністерстві.
До такого кроку окупанти вдаються, аби приховати стан кількості хворих перед "урочистостями".
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Відзначення 9 травня у РФ: коротко
- У Москві пройшли традиційні урочистості до 9 травня попри епідемію коронавірусу та рекомендації ВООЗ не робити цього.
- Західні ЗМІ зафіксували акція "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, та ще й без засобів індивідуального захисту.
- Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня.
- А через кілька днів Росія стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19. Наразі займає третю позицію.
- Втім цих святкувань для Росії виявилося мало. А Путін наказав провести масштабне святкування 75-ої річниці Дня Перемоги 24 червня.