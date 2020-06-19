На тимчасово окупованих РФ територіях України приховують інформацію про стан захворюваності на COVID-19. Одна з причин цього – окупанти готуються до проведення параду у Криму.

Прикладом нехтування безпекою громадян зі сторони держави-окупанта є поведінка так званого "очільника" російської окупаційної адміністрації у Криму Сергія Аксьонова, йдеться у звіті Мінреінтеграції.

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Що відомо про "поведінку" Аксьонова

Через складну епідеміологічну ситуацію у Криму 16 червня лідер окупантів скасував проведення у Сімферополі параду, перенесеного на 24 червня.

Однак свою думку він дуже швидко змінив. Буквально через кілька годин, після консультацій з російським керівництвом знову дозволив проводити парад.

Зверніть увагу! Станом на 19 червня понад 30 міст у Росії скасували або перенесли урочистості, присвячені 9 травню, через епідемію коронавірусу.

Однак у РФ визначили, що парад у Криму – пріоритетний

Тимчасово окупований Росією Сімферополь потрапив до списку міст, де проведення параду визначалось владою РФ як пріоритетне.

Тому, попри загрозу для життя місцевих мешканців, там просто "змушені" провести парад.

Протягом 17 червня на території окупованого Криму не було зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу, що є абсолютно нетиповим і може бути наслідком політичного тиску,

– пояснюють у міністерстві.

До такого кроку окупанти вдаються, аби приховати стан кількості хворих перед "урочистостями".

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