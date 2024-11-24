На Оріхівському й Гуляйпільському напрямках росіяни готуються до штурмових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі Апостроф TV.

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Де ворог намагається йти у штурм

Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, на стику з Дніпропетровською областю. Ворог робить спроби прорватися біля Великої Новосілки, одного з найбільших в цьому районі населених пунктів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках також спостерігається підготовка до штурмів. За словами Волошина, є висока ймовірність, що ворог спробує прорвати українську оборону, формуючи штурмові групи.

Підготовчі дії окупантів включають перекидання боєприпасів, активне використання безпілотників для повітряної розвідки, а також інженерну розвідку.

Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані… І вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії,

– додав Волошин.

