На Оріхівському й Гуляйпільському напрямках росіяни готуються до штурмових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі Апостроф TV.
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Де ворог намагається йти у штурм
Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, на стику з Дніпропетровською областю. Ворог робить спроби прорватися біля Великої Новосілки, одного з найбільших в цьому районі населених пунктів.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках також спостерігається підготовка до штурмів. За словами Волошина, є висока ймовірність, що ворог спробує прорвати українську оборону, формуючи штурмові групи.
Підготовчі дії окупантів включають перекидання боєприпасів, активне використання безпілотників для повітряної розвідки, а також інженерну розвідку.
Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані… І вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії,
– додав Волошин.