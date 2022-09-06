Оккупанты снова атаковали нефтебазу: на этот раз в Кривом Роге

Российские оккупанты серьезно нацелились на украинские нефтебазы. Утром 6 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, на нефтебазе вспыхнул сильный пожар.

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Резниченко сообщил, что на месте работают пожарные и пожарный поезд.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются,

– добавил он.



Последствия обстрела нефтебазы / Фото Валентина Резниченко

Россия атакует нефтебазы

Оккупанты вечером 5 сентября ракетами ударили по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы. В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Карповской общины Криворожского района была уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там.

В конце июня россияне также ударили по нефтебазе в Новомосковском районе. Произошел пожар, на тушение которого понадобилось более 108 часов. Из-за этого российского обстрела погибли три человека. Также 14 человек получили ожоги и ранения. Среди них 8 – находились в больнице.

Зачем россия это делает

Оккупанты пытаются оставить нашу страну без горючего и тем самым обескровить украинскую экономику. Внимание агрессора в Украине переключилось на объекты критической инфраструктуры. За последние несколько дней обстрелам подверглись нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в разных регионах.

Россия, действуя таким образом, по-видимому, пытается создать дефицит топлива. Заметим, что оно чрезвычайно важно для наших защитников, чтобы иметь возможность отбивать российскую агрессию.

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