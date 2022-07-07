Оккупанты снова атаковали Змеиный, остальные 2 ракеты прилетели в ангары с зерном

Захватчики скрылись с острова Змеиный и теперь прицельно обстреливают его. Кроме того, 7 июля еще 2 ракеты прилетели в ангары с зерном.

Как рассказали в Одесском городском совете, удар двумя ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара. В результате они были разрушены.

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Известно, что в одном из ангаров хранилось около 35 тонн зерна. По предварительным данным, жертв нет.

Последствия обстрела Одесчины / Фото Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины

Также оккупанты атаковали Змеиный.

В Одесском городском совете сообщили, что на рассвете во время авиационного облета и разведки Змеиного остров атаковали 2 ракетами воздушного базирования. Как следствие – существенно поврежден причал.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что враг пытается уничтожить наше зерно. И то, что оккупанты не могут украсть, они пытаются просто уничтожить.

Враг уничтожает сельхоз ангары, будущий урожай, зернохранилища, как это было в Николаеве. Когда говорят о гуманитарных зерновых коридорах от россии, хочется сказать одно – пусть москва горит. Хотят устроить голодомор? А устроят себе ад,

– подытожил Братчук.

ВСУ освободили Змеиный: главное

Украинские военные боролись за контроль над Змеиным длительное время. Остров захватили оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения. В конце июня ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских войск на острове. 30 июня стало известно, что захватчики скрылись с острова. Сами же придумали миф о "жесте доброй воли".

В то же время, спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что теперь можно говорить, что область полностью освобождена от оккупантов. Позже он добавил, что российские военные держат свой флот на расстоянии примерно 100 километров, ведь опасается продолжать нести потери.

Добавим, что в настоящее время в акватории Черного моря находится 5 вражеских ракетоносителей. Речь идет о 3 надводных, а также двух подводных. Все они оснащены ракетами типа "Калибр".

оккупанты не хотят приближаться к побережью Одессы

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что враг не приближается к побережью Черного моря. Он держит свой флот на расстоянии около 100 км от берега. Братчук говорит, что остров Змеиный российские оккупанты хотели превратить в своеобразный сухопутный аналог крейсера "Москва". Однако им это не удалось. Сейчас остров полностью зачищен от захватчиков.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июля: смотрите видео