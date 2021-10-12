Оккупанты снова массово задерживают крымских татар без причины

В течение 11 октября так называемые полицейские оккупированного Крыма задержали 20 крымских татар, среди которых были старики. Вечером 5 из них отпустили.

Утром 11 октября у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе "полиция" разогнала несколько десятков человек, которые пришли на апелляционное заседание по делу Красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

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Новые задержания крымских татар

Среди них был и Дилявер Меметов, являющийся координатором "Крымской солидарности" и сыном политзаключенного Ремзи Меметова, осужденного оккупантами на 8 лет лишения свободы.

В результате так называемые правоохранители задержали 15 человек, в том числе и Меметова, и доставили их "в полицейский участок" в Симферополе.

Вечером стало известно о еще 5 задержанных, которые приехали в РОВД, чтобы выяснить судьбу задержанных утром.

Часть людей отпустили, большинство – нет

Впоследствии выяснилось, что 5 крымских татар пожилого возраста отпустили из полиции под обязательство о явке на суд.

В отношении всех остальных составили административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, которые привели к нарушению общественного порядка".

Стоит отметить, что люди пришли в суд и соблюдали все карантинные ограничения: стояли в масках и соблюдали дистанцию.