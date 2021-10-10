Об этом заявила заместитель министра Эмине Джапарова. По ее информации, так называемую психолого-психиатрическую экспертизу оккупанты будут проводить более 20 дней.

К теме Оккупанты принудительно отправили Джеляла на психиатрическую экспертизу

Джапарова заверила, что направление Джеляла в психиатрическую клинику было безосновательным и принудительным.

Карательная практика в "лучших" советских традициях. Эмине Джапарова Первый заместитель министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Задержание Джеляла: что известно

Джеляла и еще 4 крымских татар задержали российские оккупанты еще в начале сентября 2021 года.

Говорится еще про Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Удерживали крымского татарина с особой жесткостью. Он был не только в наручниках, но и с мешком на голове.

Джелу грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в "диверсии".

Текст публикации Эмине Джапаровой в твитере:

Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях.