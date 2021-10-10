На цьому наголосила заступниця міністра Еміне Джапарова. За її інформацією, так звану психолого-психіатричну експертизу окупанти проводитимуть понад 20 днів.

До теми Окупанти примусово відправили Джеляла на психіатричну експертизу

Джапарова запевнила, що направлення Джеляла до психіатричної клініки було безпідставним та примусовим.

Каральна практика в "кращих" радянських традиціях.

Еміне Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Затримання Джеляла: що відомо

Текст публікації Еміне Джапарової у твітері:

В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях.