Оккупанты снова не дают пожарным работать на Запорожской АЭС

Российские орки пытаются захватить Запорожскую АЭС. Там в результате боя возник пожар и теперь есть проблемы с его тушением.

Спасатели не могут добраться до огня, потому что российские оккупанты их блокируют. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Работаем дальше. Пожарных завернули в часть. Блокируют работу,

– заявил он.

Из шести энергоблоков станции сейчас работает только один. Российские оккупанты попали в первый энергоблок ЗАЭС.

Возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе. Сперва спасателей будто допускали погасить пожар, но потом орки изменили свои циничные действия.

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