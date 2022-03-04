Рятувальники не можуть дістатись до вогню, бо російські окупанти їх блокують. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу,
– заявив він.

З шести енергоблоків станції наразі працює лише один. Російські окупанти влучили в перший енергоблок ЗАЕС.

Загорання сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі. Спершу рятувальників ніби допускали погасити пожежу, але потім орки змінили свої цинічні дії.

ЗСУ закликають зберігати спокій

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