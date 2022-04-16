Оккупанты снова ночью били по Луганщине: есть жертва и раненые

Российские захватчики продолжают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских атак погиб один человек и еще несколько ранены.

Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, ночью, 16 апреля, оккупанты обстреляли область. В частности Северодонецк, Лисичанск и Кременную. От рук российских захватчиков погиб один человек, троим раненым вовремя оказали медицинскую помощь.

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В городах разрушена критическая инфраструктура

Пожарные, разбирая завалы здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной, обнаружили тело мужчины.

В результате обстрелов в Лисичанске ранили трех женщин. Их вовремя эвакуировали из поврежденного дома и оказали медицинскую помощь.

В Северодонецке нет ни воды, ни газа. Что касается газопровода, по которому ночью ударили оккупанты, то оценить масштабы убытков специалисты смогут впоследствии. Также известно, что вражеский снаряд попал в газопровод Лисичанска. Там, к счастью, удалось обойтись с меньшими последствиями.

К тому же оккупанты разрушили жилые дома и одну из пожарных частей Лисичанска. В результате обстрелов в старой части Северодонецка уничтожены магазины и другие промышленные объекты.

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