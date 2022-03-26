Оккупанты снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове

Окекупанты не прекращают бить по Харькову. 26 марта под обстрелы в очередной раз попала ядерная установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщила эксплуатирующая организация ННЦ ХФТИ, передают в Госатомрегулировании. Оценить масштабы повреждений пока невозможно, поскольку боевые действия в районе расположения ядерной установки продолжаются.

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Бездумные обстрелы оккупантами "Источника нейтронов" в Харькове: чем это чревато

В Госатомрегулировании подчеркнули, что "Источник нейтронов", как и любая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если его обстрелы будут продолжаться, это может привести к тяжелым радиационным последствиям с опасным загрязнением близлежащих территорий.

Напомним, что в результате первых обстрелов оккупантами "Источника нейтронов" на ядерной установке отсутствует электроснабжение. Персонал пытался ликвидировать последствия, и вчера, 25 марта, радиационная ситуация на площадке была в пределах нормы.

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