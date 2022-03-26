Про це повідомила експлуатуюча організація ННЦ ХФТІ, передають у Держатомрегулювання. Оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо, оскільки бойові дії у районі розташування ядерної установки тривають.

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Бездумні обстріли окупантами "Джерела нейтронів" у Харкові: чим це загрожує

У Держатомрегулювання наголосили, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Якщо її обстріли триватимуть, це може призвести до тяжких радіаційних наслідків із небезпечним забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, що унаслідок перших обстрілів окупантами "Джерела нейтронів" на ядерній установці відсутнє електропостачання. Персонал намагався ліквідувати наслідки, і ще вчора, 25 березня, радіаційна ситуація на майданчику була у межах норми.

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