Наемники России ежедневно продолжают обстреливать оккупированные территории Донбасса. С начала суток 18 июля пророссийские боевики уже открыли огонь вблизи Старогнатовки.

Оккупанты обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ситуация за прошедшие сутки Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов: где было горячее всего

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются.

В Минобороны отметили, что военные ежеминутно находятся наготове дать жесткий отпор на коварные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Потери Украины с начала 2020 года: что известно

Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года погибли уже 62 украинских бойца. Последним был Николай Илин – военный медик погиб 13 июля, когда пытался помочь раненому.

В этот момент оккупанты коварно открыли огонь. Служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. Ильин не украинец, имел позывной "Эстонец".

Список погибших героев – по ссылке.

Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал