Найманці Росії щодня продовжують обстрілювати окуповані території Донбасу. Від початку доби 18 липня проросійські бойовики уже відкрили вогонь поблизу Старогнатівки.

Окупанти обстріляли наші позиції з протитанкових ракетних комплексів та гранатометів, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Ситуація минулої доби Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів: де було найгарячіше

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються.

У Міноборони наголосили, що військові щохвилини перебувають напоготові дати жорстку відсіч на підступні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Втрати України з початку 2020 року: що відомо

Незважаючи на режим припинення вогню, від початку 2020 року загинули вже 62 українських бійців. Останнім був Микола Ілін – військовий медик загинув 13 липня, коли намагався допомогти пораненому.

У цей момент окупанти підступно відкрили вогонь. Служив в 137-му окремому батальйоні морської піхоти. Ілін не українець, мав позивний "Естонець".

Список загиблих героїв – за посиланням.

Окрім того, у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал