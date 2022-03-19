Оккупанты снова палят по церквям: снаряды повредили храм в Ирпене
Источник:Министерство обороны Украины
В перечне поврежденных и разрушенных от преступных действий России – десятки украинских церквей. Снаряд попал и в храм УПЦ МП в Ирпене Киевской области.
В Минобороны отметили, что враг теряет позиции на подступах к Киеву. Однако он продолжает обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов.
К теме Врага отогнали подальше от города: как идет оборона Киева
У врага не получается продвинуться вперед
Оккупант не покидает планов преуспеть на северо-западных подступах к столице. Но значительно уменьшилась интенсивность наступательных действий русских. Зато агрессоры воюют с мирным населением и его жилищами – с достаточно значительного расстояния.
Утром снаряд прилетел в храм в Ирпене. Здание, которое стояло во дворе, полностью уничтожено, сам храм – очень поврежден.Обратите внимание! В Минобороны сообщили, что враг использует крупнокалиберную артиллерию, танковый и минометный огонь.
Смотрите видео с обстрелянного врагом Ирпеня: