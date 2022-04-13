Обстрел был 12 апреля. Об этом сообщил спикер Запорожской военной администрации Иван Арьефев.

Ваажно В Пологовском районе на Запорожье пять с половиной часов длился тяжелый бой

Загорелась крыша

В результате артобстрела загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет.



Горела крыша в доме / Фото ГСЧС

В ночь на 12 апреля село Новояковлевку Камышеваской территориальной общины российские военные тоже обстреляли фосфорными бомбами.

Фосфорные бомбы запрещены

Напомним, применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

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