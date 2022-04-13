Обстріл був 12 квітня. Про це повідомив речник Запорізької військової адміністрації Іван Арє'фєв.

Важливо У Пологівському районі на Запоріжжі п’ять із половиною годин тривав важкий бій

Зайнявся дах

Внаслідок артобстрілу загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.



Горів дах у будинку / Фото ДСНС

У ніч на 12 квітня село Новояковлівку Комишуваської територіальної громади російські військові теж обстріляли фосфорними бомбами.

Фосфорні бомби заборонені

Нагадаємо, застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

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