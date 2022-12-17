Оккупанты расстреляли колонну машин, которые выезжали через КПП в Васильевке: видео шокируют

Российские оккупанты продолжают шокировать мир своей жестокостью. Враг расстрелял колонну машин, выезжавших через КПП в Васильевке.

В сети опубликовали видео с места инцидента. Пока неизвестно, когда точно это произошло. В то же время по состоянию на 17 декабря сообщают, что – на этой неделе.

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Сейчас выехать из оккупации становится все сложнее. Ведь так называемая "дорогая жизнь" в который раз превратилась в болото,

– говорится в сообщении.

Колонну авто россияне обстреляли из минометров. К счастью, водитель и пассажир – живы. Их спасло чудо. В сети рассказали, что один из мужчин выпрыгнул из автомобиля, спасаясь от вражеского огня.

Россияне расстреляли колонну машин: смотрите видео из сети

Ситуация остается очень сложной.