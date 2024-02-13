Оккупанты снова "Шахедами" ударили по Днепру: под ударом оказался объект энергетики и не только

Россия вторую ночь подряд атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты повредили энергетический и инфраструктурный объекты. Там загорелись пожары, которые пришлось тушить спасателям.

К сожалению, оккупанты попали в теплоэлектростанцию в Днепропетровской области. Однако жители Днепра имеют свет, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по Днепропетровской области

Наши защитники уничтожили 10 шахедов в Днепровском районе. Но произошло и несколько попаданий в Днепре,

– заявил глава ОВА.

Сергей Лысак уточнил, что Россия атаковала:

энергетический объект – там возник пожар, который утихомирили спасатели;

инфраструктурный объект – там также вспыхнул пожар, который работники ГСЧС оперативно потушили.

Чиновник поблагодарил всех, кто ликвидировал последствия обстрела. Он сообщил, что энергетики уже восстановили свет жителям Павлоградского района, которые остались без электричества после атак в ночь на 12 февраля.

Сейчас же работают в областном центре. Там тоже запитали почти все дома,

– пояснил чиновник.

Оккупанты атаковали ТЭС в регионе

У Минэнерго уточнили, что оккупанты в ночь на 13 февраля ударили по одной из ТЭС Днепропетровской области.

В результате обстрела произошел масштабный пожар, который силами ГСЧС удалось потушить только через несколько часов. После осмотра выявлено существенное повреждение оборудования. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии,

– заявили в компании.

В министерстве уточнили, что отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям со светом для потребителей.

По состоянию на утро 13 февраля специалисты ликвидируют последствия пожара и уточняют масштабы повреждений. Все жители Днепра имеют свет.

Что известно об атаке россиян накануне