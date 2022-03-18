Оккупанты снова сорвали договоренности: эвакуация из Изюма продолжается под обстрелами

Никакого "зеленого коридора" из Изюма не вышло. Об этом сообщил начальник отдела горсовета Максим Стрельник.

Из-за обстрелов "зеленого коридора" из Изюма нет. В окрестностях города продолжаются бои с русскими оккупантами.

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Но людей все равно пытаются эвакуировать из города. Также пострадавшим пытаются оказать гуманитарную помощь.

Мы вместе с военными Территориальной обороны Изюма доставляем гуманитарную помощь в села Изюмского района и эвакуируем оттуда людей. Вечером ждите информации. Слава Украине!,

– сообщил Максим Стрельник.

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