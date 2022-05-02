Оккупанты снова ударили по "Азовстали" из всего оружия: поднялся огромный столб дыма

Российские боевики в Мариуполе нанесли очередной удар по территории "Азовстали". Защитники Мариуполя сообщают – боевики стреляют из всего, что у них есть.

В комментарии 24 канала азовцы подтвердили – россияне беспощадно бьют по "Азовстали".

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Заместитель командира полка "Азов" Калина заявил, что россияне снова открыли огонь по заводу.

"Так, горит завод, нас бомбят – авиация, артиллерия стреляет, танки, корабельная артиллерия, все сыпется по нам, несмотря на то, что здесь еще гражданские находятся,

– прокомментировал заместитель командира.

Оккупанты снова били по "Азовстали" / Скриншот с видео

Очевидцам удалось снять дым, идущий со стороны "Азовстали".

Удары по "Азовстали": смотрите видео

Оккупанты на протяжении всего полномасштабного вторжения продолжают терроризировать украинцев в Мариуполе. Город в блокаде уже больше 2 месяцев. Жители Мариуполя остались без тепла, воды, связи, газа и света.

Только сейчас мариупольцы могут эвакуироваться из города – впервые за 67 дней войны, 1 мая, согласовали зеленый коридор.

Главное об эвакуации из "Азовстали"

Сегодня утром, 2 мая, был согласован второй зеленый коридор из Мариуполя. 100 человек эвакуировали из заблокированного города в Запорожье.

В настоящее время есть договоренность об эвакуации только местного населения Мариуполя. В то же время существует отдельная процедура и переговорный процесс по вывозу раненых бойцов.

Более месяца российская сторона срывала все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя. Частично местные жители пытались выбраться из заблокированного города своим транспортом, рискуя жизнью.

В последние дни удалось наработать механизм, который позволил бы организованно эвакуировать мирное население, в частности из "Азовстали", где много гражданских прятались от бомбардировок вместе с защитниками Мариуполя. Среди них – дети, женщины и пожилые люди.

Бойцы из полка "Азов", помогавшие спасать гражданских, показали уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

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