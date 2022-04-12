Оккупанты снова ударили по Миргороду на Полтавщине

Российские оккупанты снова попали в Миргород Полтавской области. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин на своей странице в телеграме.

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По словам Лунина, по Миргороду было 2 прилета.

Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Пострадавших и последствия уточняем,

– добавил Лунин.

Заметим, что 9 апреля россияне обстреляли ракетами Миргород. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения инфраструктуры.

По данным Полтавской ОГА, в результате обстрела пострадали два человека. Пока они получают всю необходимую помощь. Известно, что Миргород не впервые получил ракетный удар – 2 апреля было 3 "прилета" по инфраструктуре города.

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