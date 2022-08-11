Оккупанты снова ударили по Запорожской АЭС и чуть не попали в первый энергоблок: какие угрозы

россияне 11 августа снова ударили по Запорожской АЭС. Враг попал совсем неподалеку от первого энергоблока.

В "Энегоатоме" отметили, что россияне повредили насосную станцию ​​хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, вблизи зафиксировали обширное задымление.

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Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока,

– говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", ситуация усложняется. Все потому, что совсем рядом расположены источники излучения. Кроме того, известно о повреждении нескольких радиационных датчиков.

Детали об обстреле ЗАЭС 11 августа

россияне 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС. Зафиксировали всего 10 "прилетов". В "Энергоатоме" заявили, что из-за обстрела ЗАЭС на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Автобус с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар.

По данным "Энергоатома", на небольшом участке вспыхнул пожар (загорелась трава). К счастью, никто не пострадал.

К счастью, сейчас ситуация контролируется. Людей призывали доверять только информацию из официальных источников. россия регулярно "разгоняет" фейки о ситуации на ЗАЭС. В "Энергоатоме" добавили, что это тоже оружие, которым страна-оккупант пытается разрушить ЗАЭС.

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