Оккупанты снова ударили по Запорожской АЭС и чуть не попали в первый энергоблок: какие угрозы
Источник:"Энергоатом"
россияне 11 августа снова ударили по Запорожской АЭС. Враг попал совсем неподалеку от первого энергоблока.
В "Энегоатоме" отметили, что россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, вблизи зафиксировали обширное задымление.
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Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока,
– говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", ситуация усложняется. Все потому, что совсем рядом расположены источники излучения. Кроме того, известно о повреждении нескольких радиационных датчиков.
Детали об обстреле ЗАЭС 11 августа
россияне 11 августа в очередной раз обстреляли ЗАЭС. Зафиксировали всего 10 "прилетов". В "Энергоатоме" заявили, что из-за обстрела ЗАЭС на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Автобус с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар.
По данным "Энергоатома", на небольшом участке вспыхнул пожар (загорелась трава). К счастью, никто не пострадал.
К счастью, сейчас ситуация контролируется. Людей призывали доверять только информацию из официальных источников. россия регулярно "разгоняет" фейки о ситуации на ЗАЭС. В "Энергоатоме" добавили, что это тоже оружие, которым страна-оккупант пытается разрушить ЗАЭС.
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