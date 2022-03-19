Оккупанты снова зверски обстреляли Харьков

Российские войска продолжают обстреливать Харьков. Вечером 19 марта сообщили о новых зверствах над городом.

Об обстреле Харькова сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

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Только что Харьков снова не по-человечески обстрелян. Нелюди, Вам не будет прощения и раскаяния,

– написал Роман Семенуха.

Также известно, что оккупанты обстреляли Харьковский район ХТЗ. В результате погибли двое мирных жителей: мужчина и 9-летний ребенок.

ВСУ держат позиции обороны. На некоторых направлениях украинские герои перешли к контратаке. Однако, оккупант все еще обстреливает город.

В Изюмском районе сегодня под обстрелами врага погибли пятеро мирных жителей. Сейчас Харьковская ОВА работает над вопросом организации гуманитарных и эвакуационных коридоров в Изюмской и Оскольской общин.

Какова ситуация на Харьковщине 19 марта: смотрите видео