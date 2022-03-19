Про обстріл Харкова повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

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Щойно Харків знову не по-людськи обстріляний. Нелюди, Вам не буде прощення і каяття,

– написав Роман Семенуха.

Також відомо, що окупанти обстріляли харківський район ХТЗ. Внаслідок цього загинули двоє мирних мешканців: чоловік та 9-річна дитина.

ЗСУ тримають позиції оборони. На деяких напрямках українські герої перейшли до контратаки. Однак, окупант все ще обстрілює місто.

В Ізюмському районі сьогодні під обстрілами ворога загинули п'ятеро мирних жителів. Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад.

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