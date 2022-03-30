Оккупанты собирают мерзавцев по всему миру и усиливают группировку на Востоке, – Данилов

Несмотря на огромные потери, провал всех планов и сокрушительные санкции Россия не собирается прекращать войну против Украины. Напротив – враг пытается найти дополнительные резервы.

Украинские герои отслеживают перемещение оккупантов по всем направлениям. Враг пытается перегруппировать силы для продолжения нападения, а также ведет активный поиск дополнительных сил.

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Поиск боевиков и перегруппировка

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, враг не отводит войска с Киевского и Черниговского направления обратно в Россию, а перебрасывает их в направлении Донецка и Харькова, наращивая там свои силы.

Также россияне привлекают дополнительные силы, не беспокоясь об их убежденииях.

Они собирают мерзавцев со всего мира, у которых большое желание убивать наших граждан. Наша разведка четко отслеживает, откуда идут эти группировки и имеет большой объем информации, кто туда входит,

– заверил Данилов.

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