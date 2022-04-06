Оккупанты соскучились по горячему приему ВСУ и нацелились на штурм трех городов

В Луганском направлении оккупационные войска РФ продолжают ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасна, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк. Успеха не имеют. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Кого добыла арта ВСУ

Со своей стороны украинская артиллерия нанесла огневое поражение по местам накопления личного состава и техники.

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Координаты мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело".

Напомним, накануне была обнародована информация аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело" о местах накопления тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии оккупантов в оккупированном городе Первомайск.

В частности, сообщалось о логистической базе оккупантов на территории промышленной базы "ШПУ по бурению стволов и скважин", расположенной по адресу: город Первомайск, улица Воровского, 22.

Кроме того, аналитический отдел общественной инициативы "Правое Дело" передал координаты мест скопления личного состава оккупантов в количестве до 100 человек и места сосредоточения топливозаправщиков и боевых машин.

По информации Оперативно-тактической группировки "Восток", по указанным координатам украинские воины уничтожили: личного состава – до 80 человек; БТР – 9; БМП – 10; БМ-21 – 1; автомобильной техники – 17; топливозаправщиков – 2.

Нанесение огневого поражения по скоплению личного состава и техники подтверждено представителями оккупационной администрации на отдельных территориях Луганщины.

Стоит заметить, что враг намеренно размещает военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя его как живой щит и тем самым делая невозможным открытие ответного огня со стороны ВСУ.

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Еще раз обращаю внимание, что из тыловых районов оккупированных территорий Луганской области тяжелая бронетехника и грузовики с личным составом в направлении оккупированного города Первомайск перемещается тремя путями, а именно: через Кадиевский мост, через Сокологоровку и село Калиново.

По информации местных источников "Правого Дела", в последнее время отмечается активная передислокация тяжелой бронетехники и живой силы боевиков из глубины оккупированной территории Луганской области в район оккупированного города Сватово. Речь идет о формировании штурмовой колонны для захвата городов Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

По информации местных источников, концентрация живой силы оккупантов зафиксирована в районе Сватовского районного военного комиссариата (город Сватово, улица Державная, 3) и Сватовского отдела полиции в городе Сватово, адрес: улица Державная, 11.

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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