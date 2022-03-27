Оккупанты сосредоточились на стратегии уничтожения нефтебаз и продуктовых складов

Российские оккупанты начали экономическую войну против Украины. Враг уничтожает продуктовые склады и нефтебазы в Украине.

Украине нужно рассредоточивать продукты и топливо

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, оккупанты уничтожают украинские города и решили развязать экономическую войну.

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Денисенко заявил, что враг уничтожает нефтебазы и продуктовые склады. В качестве примера он привел удары по нефтебазам в Калиновке и продуктовым складам в Северодонецке.

Они начали пробовать уничтожать нефтебазы и продуктовые склады. За последние дни нефтебазы в Калиновке, продуктовые склады в Северодонецке,

– сказал Денисенко.

Он заявил, Украине нужно понимать стратегию врага. За это стоит максимально рассредоточивать продукты и топливо, используя тактику мобильных складов и баз нефтепродуктов.

"Нам нужно понимать их стратегию. Я думаю, что это будет наша ключевая задача в ближайшие не недели, а дни – максимально рассредоточивать продукты питания со складов и рассредоточивать топливо, используя тактику так называемых мобильных складов и мобильных баз нефтепродуктов", – сказал советник главы МВД.

Денисенко добавил, что это "сложно и требует серьезных усилий в каждом регионе. Но у нас другой возможности нет, потому что они начинают бить по продуктам питания на нефтепродуктах".

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