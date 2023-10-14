Оккупанты создают свою "ТрО" в Крыму: в "Атеш" раскрыли план россиян и даже координаты
Источник:"Атеш"
Россияне панически боятся наступления украинских сил обороны и готовятся обороняться в Крыму. Оккупанты решили создать свои "войска территориальной обороны" на захваченном полуострове.
Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш". Отмечают, что сейчас известно о по меньшей мере трех подразделениях.
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Оккупанты создают свои "войска территориальной обороны" для удержания контроля над Крымом. Нам известно о 3 подразделениях, 2 из которых размещены в Ялте и 1 – в Алуште,
– говорится в сообщении подполья.
Отмечают, что ялтинское подразделение проходит обучение в заброшенном пионерском лагере "Большая Ялта". Впрочем, его материальное обеспечение очень плохое.
В "Атеш" также написали координаты размещений новосозданных подразделений "ТрО".Координаты: 44.4913662725645, 34.16888881620612
"Атеш" сообщил месторасположение новых подразделений / Фото из т-канала движения
Также подполье сообщило, что эти подразделения в скором времени будут переброшены на войну в Украину – на горячие направления. Поэтому российская армия в очередной раз прибегла к уловкам, чтобы мобилизовать в свои ряды мужчин, чтобы те перекрыли потери на фронте.
По нашей информации, их не будут долго держать в Крыму и вскоре отправят закрывать бреши в обороне на Запорожском и Херсонском направлениях. Так что не стоит верить российским оккупантам,
– отметили в "Атеш".
Ситуация в Крыму
- Ранее партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники из Крыма на один из участков фронта на Юге. В частности, обнаружили перебрасывание старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза.
- На прошлой неделе оккупанты снова усилили охрану Крымского моста.