Об этом рассказал 24 каналу военный обозреватель Денис Попович. По его данным, интенсивность русской артиллерии и боеприпасов снизилась в несколько раз.

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Использование артиллерии упало в 4 – 5 раз

Он отметил, что когда Россия обеспечивала суперконцентрацию артиллерийского огня на отдельных участках фронта, чтобы взять под контроль Северодонецк и Лисичанск весной и летом этого года, оккупанты выпускали по 40-50 тысяч боеприпасов в сутки.

Были показания две – три недели назад, что под Бахмутом также есть попытки сделать большую концентрацию артиллерии, но там используется где-то до 10 тысяч боеприпасов в сутки со стороны России.

– рассказал Попович.

По его мнению, цифры использования артиллерии хоть и уменьшились, но нашим защитникам, ныне держащим оборону, все равно тяжело, поскольку даже 10 тысяч снаряд – это многое для одного направления.

"Все эти цифры для наших военных носят гипотетический характер, все равно давление там достаточно значительное", - подчеркнул военный эксперт.

Где брать снаряды

Отметим, что в New York Times вышла статья о том, что две страны НАТО почти исчерпали свои ресурсы боеприпасов, чтобы поставлять их Украине. Мол, Украина использует очень много снарядов, а именно 6 – 7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Для сравнения во время войны в Афганистане выпускалось по 300 выстрелов в день. В то же время США производят всего 15 тысяч снарядов в месяц.

Денис Попович считает, что сравнивать войну в Украине с войной в Афганистане не совсем уместно. Он считает, что нашу войну следует сравнивать с Первой мировой, особенно относительно применения артиллерии.

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"Никто в Европе не задумывался о том, что в 21 веке может быть столь великая коалиционная война между крупными европейскими государствами. Я имею в виду прежде всего Украину и Россию, которая является одной из крупнейших стран мира", – сказал Попович.

Он напомнил, что европейские страны рассчитывали на создание маленьких мобильных армий, участвующих в локальных конфликтах.

Собственно Россия так же считала, что война с Украиной будет для нее локальным конфликтом, который скоро завершится и он не перерастет в идущую сейчас широкомасштабную войну. Поэтому из этого и вытекают эти проблемы с боеприпасами, потому что никто не готовился к тому, что будет столь великая война,

– подчеркнул Попович.

Военный эксперт уверен, что в вопросе дефицита снарядов сейчас идет развертывание и возобновление производства советских боеприпасов калибров на 152 миллиметра и 122 миллиметра. Это производство планируют начать на территориях стран, ранее входивших в советский лагерь.

Это, прежде всего, Чехия, Польша. Там сейчас разворачиваются ремонтные мощности, возобновляется выпуск артиллерийских боеприпасов советских калибров, поэтому, думаю, этот дефицит будет преодолен так или иначе.

– сказал Попович.

Денис Попович об интенсивности использования артиллерии: смотрите видео

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