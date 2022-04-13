Оккупанты ставят блок-посты на всех улицах: где сейчас опаснее всего в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают пытаться взять под полный контроль украинский Мариуполь. На всех улицах и кварталах, которые они более или менее контролируют, устанавливают свои блокпосты.

Именно на блокпостах оккупанты принимают первоочередные фильтрационные меры, что является большой опасностью для горожан. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграмме.

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Где в Мариуполе опаснее всего

По словам Андрющенко, в Приморском районе города существует большой риск обстрелов оккупантами примыкающих к морскому порту жилых кварталов частного сектора, поскольку россияне продолжают пытаться штурмовать порт. В частности, в опасности многоэтажки района "Стрелки".

От парка "Веселка" / "Меотида" до завода "Азовсталь" фактически простирается линия фронта. Здесь существует большая вероятность попадания под артиллерию оккупантов или снайперский огонь. В горсовете Мариуполя призывают гражданских воздержаться от передвижения по этим территориям, даже несмотря на желание спасти свое имущество от российских мародеров.

Петр Андрющенко добавил, что в городе периодически возникает связь от "Киевстар" и Vodafone. По его словам, это связано не с работой украинских операторов, а с запуском оккупантами собственной связи "Феникс". Советник мэра Мариуполя призвал горожан, имеющих телефон с "Фениксом", звонить по телефону через Skype или приложение Yolla.

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