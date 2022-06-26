Оккупанты стягивают силы к Славянску и пытаются повторить сценарий Мариуполя

Российские военные готовятся атаковать Славянск, используя ту же тактику, что в Мариуполе и в Северодонецке. Захватчики стягивают силы, чтобы из артиллерии бить по городу.

Россияне пытаются приблизиться к линии обороны ВСУ

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает 24 канал.

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По его словам, в Славянском направлении наблюдается накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии со стороны России. Кириленко рассказал, что россияне пытаются приблизиться к линии обороны ВСУ, чтобы обстреливать Славянск из артиллерии.

Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города,

– сказал глава Донецкой ОВА.

Он подчеркнул, что оккупанты не меняют тактику и по такому сценарию наступали в Мариуполе и Северодонецке, которые находятся под временной оккупацией.

"Поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию. Но то, что мы сделали в Донецкой области, оно с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии делает все возможное, чтобы не дать врагу использовать такую тактику, но он все равно будет ее применять . Мы готовы и будем стоять столько, сколько нужно", – отметил Кириленко.

Враг наступает на Славянском направлении: что известно

Утром 26 июня в Генштабе ВСУ информировали, что на Славянском направлении враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка.

Сообщалось, что оккупанты осуществили огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дибровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулька.



Российские войска наступают на Славянском направлении / Скриншот карты боевых действий

В то же время, 25 июня на Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты, как заявили в Генштабе ВСУ, понесли потери и отошли.

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